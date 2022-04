Zapytali go o masakrę w Buczy. Boris Akunin nie ma złudzeń

- Na początku to była szajka złodziei, później stałą się szajką morderców, a w tej chwili jest szajką morderców masowych – mówił o Putinie i jego ludziach Boris Akunin. Znany rosyjski pisarz stwierdził w Polsacie, że póki Putin jest u władzy, Europa nie zazna spokoju. Bo to "szaleniec z brzytwą w postaci bomby atomowej" i nigdy nie wiadomo, do czego się posunie.