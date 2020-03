"Bliżej historii": spotkanie z autorami książki "Walentynowicz. Anna szuka raju"

Prawda o pochodzeniu słynnej działaczko Solidarności była zupełnie inna. - Jej ojciec walczył w Armii Czerwonej, został odznaczony przez Związek Radziecki. Zmarł dopiero w 1995 r. Jej brat należał do UPA, został za to zesłany. Ona miała w Siennem pod Równem pięcioro rodzeństwa. W czasie wojny, gdy była dzieckiem, przygarnęła ją polska rodzina Teleśnickich. Oni wywieźli ją z Wołynia w czasie rzezi, najpierw pod Warszawę, a później do Gdańska.