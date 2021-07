Blanka Lipińska świętuje ważny jubileusz. "Niech mój przykład będzie inspiracją"

"Wszystkie moje książki zostały zekranizowane. Z czego pierwsza była największym światowym hitem ubiegłego roku. Wszystkie trzy zostały przetłumaczone na ponad 20 języków i wydane w ponad 30 krajach. Czy to, że to mówię oznacza brak skromności? Nie! To fakty! Niech mój przykład będzie dla Was inspiracją. Zastanówcie się czego chcecie, a później ZRÓBCIE TO!" - podsumowała swoją wypowiedź.