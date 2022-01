Biologiczna Bzdura Roku. Statuetka dla Anny Marii Żukowskiej

Biologiczna Bzdura Roku to ranking najbardziej bzdurnych stwierdzeń z zakresu biologii, medycyny, chemii, dietetyki, a także psychologii. Pomysłodawcą akcji jest biolog Łukasz Sakowski. To on przygląda się pseudonaukowym stwierdzeniom, które wygłaszane są nie tylko przez znanych ludzi ze świata mediów, ale także naukowców.