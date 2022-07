Biograf Meghan wyjawia "żart" Camilli. Dotyczył syna Meghan i Harry’ego

Nie jest też tajemnicą, że życie Meghan na dworze zdecydowanie nie było bajką w prawdziwym świecie. Mimo że wyszła za księcia, nie czuła się do końca akceptowana przez członków rodziny. Piętrzące się wymagania w związku z nabytym tytułem, życie na świeczniku, walka z talbloidami i paparazzi – to wszystko piętrzyło się do momentu, w którym Meghan doświadczyła myśli samobójczych. Wraz z Harrym opowiedziała o trudnym momencie ich życia w głośnym wywiadzie dla Oprah Winfrey. Książę wyznał wówczas, że musiał ratować żonę i rodzinę i nie widział innego wyjścia, jak wyprowadzić się nie tylko z dworu, ale z Wielkiej Brytanii.