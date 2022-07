Nadchodzi biografia księżnej Meghan. Wymowny tytuł

Historia Meghan Markle wbrew pozorom to nie opowieść jak z bajki. Choć wyszła za księcia, jej życie, szczególnie to za murami pałacu, odbiegało od sielanki. Meghan niemal od samego początku dawała do zrozumienia opinii publicznej, że nie pasuje do dworu, a Windsorowie dodatkowo nie dają jej o tym zapomnieć. To dlatego Harry zdecydował się odciąć od rodziny i wylecieć z żoną do Stanów Zjednoczonych.