"Binio Bill nadal w siodle": Udany powrót bohatera [RECENZJA]

Raptem kilka miesięcy temu do rąk czytelników trafiło zbiorcze wydanie komiksów z Binio Billem stworzonych przez Jerzego Wróblewskiego, a teraz Kultura Gniewu przygotowała dla nich kolejną porcję przygód szeryfa z Rio Klawo. Co istotne, zarówno rysunki, jak i scenariusze Jarosława Wojtasińskiego utrzymane są w klimacie oryginalnych historii, dlatego "Binio Bill nadal w siodle" powinien przypaść do gustu ich fanom.