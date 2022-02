Bestia z polskim rodowodem. Robił potworne rzeczy ze zwłokami

Wkrótce stał się w mieście postacią znaną i po­ważaną: przewodniczył Chi Rho Club, wszedł do za­rządu Katolickiej Rady Inter-Club, był kapitanem dowodzą­cym w Obronie Cywilnej, oficerem w Towarzystwie Świętego Imienia itd. Jego sława rosła, otrzymał nawet tytuł Człowieka Roku organizacji Jaycees – będącej kuźnią młodych kadr biznesu. Intensywną działalność przypłacił jednak rozstro­jem nerwowym i znów trafił do szpitala. We wrześniu 1964 roku Gacy ożenił się z koleżanką z pracy, Marlynn Myers, której rodzice posiadali liczne restauracje Kentucky Fried Chicken. Teść – chociaż niezbyt zachwycony wyborem córki – zaproponował mu prestiżową pozycję w firmie i wkrótce nowożeńcy przeprowadzili się do Waterloo w stanie Iowa. Młody żonkoś podchodził bardzo poważnie do pracy, spędzał w niej często po dwanaście godzin dziennie. Dodatkowo aktywnie udzielał się w klubie Jaycees. Należał także do Merchant’s Patrol, or­ganizacji zajmującej się ochroną miejsc pracy biznesmenów. Dzięki temu mógł nosić broń, a swój samochód upodobnił do wozu policyjnego .