Benedykt XVI broni celibatu w nowej książce. "Nie możemy dać się zastraszać"

W sieci pojawiły się fragmenty książki Benedykta XVI i kard. Roberta Sarah, w której autorzy poruszają tematykę kapłaństwa, celibatu i kryzysu w Kościele katolickim. Publikacja budzi duże zainteresowanie w kontekście propozycji padających na Synodzie Amazońskim.



Benedykt XVI i kard. Robert Sarah w 2010 r.

"Z głębi naszych serc: Kapłaństwo, celibat i kryzys w Kościele katolickim" to tytuł nowej książki papieża-emeryta Benedykta XVI i gwinejskiego kardynała Roberta Sarah. Ma się ona ukazać w języku francuskim 15 stycznia. Dziennik "Le Figaro" opublikował na swojej stronie fragmenty książki, której autorzy opowiadają się wyraźnie za utrzymaniem status quo w temacie bezżeństwa księży.

"Kapłaństwo Jezusa Chrystusa powoduje, że przystępujemy do życia polegającego na zjednoczeniu się z Nim i wyrzeczeniu się wszystkiego, co należy tylko do nas" – czytamy we fragmentach. Zdaniem autorów "Z głębi naszych serc" małżeństwo wymaga od mężczyzny całkowitego poświęcenia się rodzinie. Zaś kapłaństwo to całkowite oddanie się Bogu. Dlatego "nie wydaje się możliwe realizowanie obu powołań jednocześnie".

Jak podaje "Time", Benedykt XVI i kard. Sarah podkreślają, że trzeba "spojrzeć świeżym okiem przez pryzmat wiary na Kościół i celibat kapłański, który chroni jej [wiary] Tajemnicę". Jednocześnie zwracają uwagę na kłamstwa próbujące obalić katolicką tradycję.

"Wszyscy - biskupi, kapłani i świeccy - muszą pilnie i koniecznie przestać dać się zastraszać niewłaściwym prośbom, (…) diabelskim kłamstwom i modnym błędom, które próbują położyć kres celibatowi kapłańskiemu".

"Z głębi naszych serc" zapowiada się na ważny głos w kościelnej debacie, oczekującej na posynodalną adhortację papieża Franciszka. Przypomnijmy, że na zakończonym w październiku Zgromadzeniu Specjalnym Synodu Biskupów dla Amazonii (tzw. Synod Amazoński) pojawiła się propozycja dopuszczenia do święceń kapłańskich mężczyzn "cieszących się dobrą opinią we wspólnocie, posiadających stały i owocny diakonat, którzy przeszli odpowiednią formację przygotowującą do prezbiteratu, żyjących w prawnie ukonstytuowanej i stałej rodzinie".

Przeciwnicy obowiązkowego celibatu księży dostrzegli w tym szansę na zniesienie tradycji upowszechnionej w czasach średniowiecza. Propozycja z dokumentu końcowego Synodu Amazońskiego odnosiła się jednak do rzadkich przypadków w Ameryce Południowej i być może wcale nie zostanie uwzględniona w adhortacji papieskiej.

Przypomnijmy, że rok temu papież Franciszek wyraźnie opowiedział się za utrzymaniem celibatu.