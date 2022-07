Bashobora. Tysiące Polaków szuka u niego pomocy. Niektórzy wierzą, że wskrzesza zmarłych

Z tego co sam twierdzi, to pierwszy raz do Polski miał przyjechać w 2007 r. w zastępstwie angielskiego księdza. To niby był przypadek, ale ksiądz Bashobora uważa dziś, że Bóg chciał, by trafił na podatny grunt i pogłębiał wiarę Polaków. Po jakimś czasie Bashobora zyskał sympatię ówczesnego biskupa warszawsko-praskiego Henryka Hosera, który wiele lat spędził w Rwandzie, dobrze zna Afrykę, mentalność tamtych społeczeństw. Henryk Hoser nie zdecydował się na rozmowę ze mną, więc nie mamy pewności, jak to dokładnie było.