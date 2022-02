Avengers: Bez drogi do domu – recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

"Avengers: Bez drogi do domu" to wciągająca lektura nie tylko dla tych, którym podobało się "Nie poddamy się". Nowy komiks można czytać bez znajomości poprzedniego, gdyż między kolejnymi zeszytami znajdują się odautorskie noty z wyjaśnieniami i ciekawymi komentarzami. Jeżeli szukacie komiksu o Avengers w niestandardowym składzie (czyt. bez takich ikon jak Iron Man, Kapitan Ameryka czy Thor), to "Bez drogi do domu" jest świetną propozycją.