"Anima": 25 osób z jednej wsi zniknęło bez śladu. Pełna grozy i napięcia opowieść, od której się nie oderwiecie

Czując narastający niepokój, Willer wszedł do jednego z pustych domostw. Zauważył niedomkniętą klapę w podłodze, która okazała się wejściem do piwnicy. Gdy bohater zszedł w podziemia, nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Na ziemi leżało nieprzytomne dziecko. Do uszu policjanta zaczęły docierać dziwne dźwięki, których nie potrafił ani zlokalizować, ani do niczego porównać. Po chwili otrząsnął się i wezwał pomoc.