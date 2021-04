Wie, kto zabił jej syna. "To nie był złoty strzał. Został zamordowany"

- To nie był żaden "złoty strzał" (Mateusz miał problemy z narkotykami pod koniec swojego życia - przyp. red.), to było brutalne pobicie, skopanie. Prawdopodobnie przez policjantów, bo wszystko wydarzyło się w starym milicyjnym bloku. I to dlatego sprawa została wrzucona na dno szafy, akta przeleżały tam wiele lat. Wyciągnięto ją po dekadzie, gdy już – zgodnie z prawem – wszystko się przedawniło. Zrobił to policjant z nowej ekipy, bo w międzyczasie doszło do wymiany personelu w tej komendzie. Przeprowadzali remanent i nagle – jest! Cóż, nigdy nie lubiłam milicjantów, policjantów także. I dalej ich nie lubię, myślę, że nie tylko ja - powiedziała.