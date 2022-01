"Ameryka.pl. Opowieści o Polakach w USA". Był królem disco polo. Dziś jest bezdomnym za oceanem

W środę 23 maja Marek ma w szpitalu zacząć kilkumiesięczny proces nauki chodzenia na nowej protezie. Ostatni etap przed wymarzonym i wyczekanym powrotem do Polski. Dzień wcześniej - we wtorek 22 maja - potrąca go na pasach ogromna ciężarówka. Pogruchotany do ostatniej śrubki wózek inwalidzki wyciągają spod auta ratownicy medyczni. Zaraz po wózku wydobywają Marka i nie mogą uwierzyć w to, co widzą. Przeżył. Nic sobie nie połamał. Jest tylko mocno poturbowany, musi nosić na szyi kołnierz ortopedyczny. I tylko te uda - też całe, ale nie wiadomo dlaczego spuchły tak bardzo, że nie mieszczą się w protezy.