Amerykanie zmienili zdanie o Ukraińcach. "Poparcie widać na każdym kroku"

Jest oczywiście bardzo duża rezerwa wobec pomysłu ewentualnego wysłania do Ukrainy amerykańskich wojsk. Straszak w postaci rosyjskiej broni nuklearnej wciąż jeszcze przecież bardzo mocno działa w Ameryce. Ale poza tym w Stanach panuje dość powszechny konsensus co do tego, że trzeba robić wszystko, co tylko może się przyczynić do zwycięstwa Ukrainy.