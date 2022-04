Aby zmusić Zachód do ustępstw, Stalin wziął 2 mln zakładników. Amerykanie i Brytyjczycy posłali na pomoc 700 samolotów

W drugiej połowie 1947 roku stało się jasne, że drogi niedawnych sojuszników definitywnie się rozchodzą. Dotyczyło to również planów w stosunku do okupowanych Niemiec. Nie mogąc dojść do porozumienia z Moskwą, przedstawiciele aliantów zachodnich oraz krajów Beneluksu podjęli władne debaty o przyszłości pokonanego kraju.