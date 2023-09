To, co usłyszeli śledczy podczas przesłuchania dzieci, zmroziło im krew w żyłach. Obie dziewczynki przyznały, że zamierzały zabić Payton, ponieważ... chciały zadowolić Slender Mana. Przyznały, że wierzyły, że pośród niemal trzystu tysięcy hektarów lasu Nicolet znajdą posiadłość Slender Mana, który będzie na nie czekał z otwartymi ramionami. Będzie dumny z tego, co zrobiły. Chciały przekonać go o własnej wartości. Swoim czynem chciały także "powołać Slender Mana do życia" i uchronić swoją rodzinę. Nie miały żadnych wyrzutów sumienia.