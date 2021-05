Życie dopisało ostatni rozdział do okrutnej historii Artura Ligęski

"Kiedy odwiedził mnie podczas pierwszej wizyty w więzieniu, zostawił list napisany po arabsku. Koniecznie chciał, żebym go podpisał. Zrobiłem to, chociaż zdałem sobie sprawę, że jeśli tam jest napisane, że przyznaję się do posiadania narkotyków, to ja tego piekła nigdy nie opuszczę. Udało mi się jednak zatrzymać kartkę, którą później przekazałem konsulowi. W tym krótkim liściku Anioł napisał, że jest we mnie nadal zakochany, ale że musiał to zrobić, bo nie wyobrażał sobie, że mógłbym na zawsze wyjechać z Emiratów. Tłumaczył, że tak wygląda jego miłość, ale jest przekonany, że ta historia dobrze się dla nas skończy" - można przeczytać w "Innej miłości szejka".