Życie Beatrice Cenci było tragiczne. Uczestniczyła w zabójstwie. Ale czy przekroczyła granice obrony własnej?

Był 9 września 1598 roku. Lukrecja i Beatrice dodały swojej ofierze opium do wina. Gdy psychopata zasnął odurzony, przystąpiono do dzieła. Wpuszczeni zostali zabójcy (Olimpio i Marzio, którym wspomniany Guerra miał dodatkowo wcześniej obiecać znaczną sumę pieniędzy), ale w pierwszej chwili się zawahali, twierdząc, że nie godzi się zabijać śpiącego. Wtedy, jak informuje Juliusz Kleiner, Beatrice miała stwierdzić, że zrobi to sama. To ich zmobilizowało. Najpierw Marzio połamał Francescowi obie nogi za pomocą młota. Następnie do dzieła przystąpił Olimpio, który "wykończył go", wbijając mu gwoździe w czaszkę oraz gardło.