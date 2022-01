Byli jak trędowaci. Dostali fortunę, ale nikt nie chciał ich pieniędzy

Większość ludzi nie rozumiała, dlaczego w ogóle zadają sobie trud, by zaczynać wszystko od początku, skoro dzięki ugodzie z Facebookiem ich majątek wzrósł do około 100 mln dol. Bliźniacy mogliby nie przepracować ani jednego dnia do końca życia, mimo to postanowili pracować każdego. Dlaczego? Co nimi powodowało?