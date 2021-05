Eurowizja 2021: Za granicą zachodzą w głowę, co to było. "Wysłali syna prezydenta?"

Mówi o osobie, że "jest autorem, którego książki sprzedają się na tyle źle, aby utrzymać go w dziennikarstwie". Wydał cztery: antologię "Rock & Hard Places", reportaż "I Wouldn't Start From Here", autobiograficzną "It's Too Late To Die Young Now" oraz historiografię futbolu australijskiego zatytułowaną "Carn".