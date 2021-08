Znalazła męża w internecie. Była jego "przykrywką"

Wiesz zresztą, co tutaj mówią ludzie: jeśli nie masz opiekuna, znajdź sobie męża. Zastosowałam się do tej rady. Znalazłam go w internecie. Istnieją specjalne strony internetowe dla kobiet, które nie mają opiekuna. Był ode mnie dwa razy starszy, mieszkał w Kanadzie, miał pieniądze i powiedział, że chce mi pomóc w nauce. Z czasem przekonał mnie do siebie także pod innymi względami. Gdy braliśmy ślub, sądziłam, że może nawet mogłabym go pokochać.