Zmarł Lawrence Ferlinghetti. Słynny poeta i wydawca, ostatni z bitników

Zobacz: Oni odeszli w 2020 roku

Sam Ferlinghetti napisał łącznie ponad 50 tomików poezji, powieści i dzienników podróżniczych. Był autorem jednego z najlepiej sprzedających się tomików poezji w historii Ameryki: "A Coney Island of the Mind”. Krytycy porównywali jego wczesny styl do T.S. Eliota . Ostatnią książkę "Little Boy" wydał tuż przed setnymi urodzinami. Nad Wisłą utwory Ferlinghettiego ukazywały się jedynie w antologiach i czasopismach.

City Lights szybko stało się ulubionym miejscem spotkań radykalnej inteligencji miasta, zwłaszcza Ginsberga, Jacka Kerouaca , Gregory'ego Corso i reszty bitników . Drzwi księgarni pozostawały otwarte do północy w dni powszednie i do drugiej w nocy w weekendy, a nawet wtedy trudno było zamknąć na czas...

W roku 1955 Ferlinghetti stał się wydawcą. Działalność rozpoczął od wydania serii poezji kieszonkowej. Pierwszym jej tomem był jego własny "Pictures of the Gone World". "Pomyślałem, że księgarnia powinna być centrum aktywność intelektualna i wiedziałem, że jest to również naturalne dla wydawnictwa" - powiedział w rozmowie z "New York Times". Właściciel City Lights szybko wyrósł na brodatego guru na artystycznej scenie San Francisco, równie mocno utożsamianym z miastem, jak letnia mgła i Złote Wrota.