Nie żyje Henri Vernes. Miał 102 lata

W roku 1953 dyrektor literacki wydawnictwa Marabout szukał autora na tyle płodnego, aby co dwa miesiące mógł spotykać się ze swoimi nastoletnimi czytelnikami przy okazji nowych wydań. Charles-Henri Dewisme załatwił sprawę. Powiedzmy szczerze, dla niego była to kaszka z mleczkiem. Tak powstała postać poszukiwacza przygód Boba Morane'a, która z czasem została zaadoptowana także na komiks i na stałe zagościła w popkulturze. Do tego stopnia, że stała się tematem piosenki francuskiego zespołu Indochine (klip poniżej).