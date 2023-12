Złote kule św. Mikołaja. "Chwała Bogu, że go biskupstwo nie zepsuło"

Skąd się w Mikołaju wzięło to, że był taki dobry i chciał pomagać także tym, którzy na to nie zasługują? Wcześnie stracił rodziców, więc kto go tego nauczył? Odpowiedź jest taka, że nauczył się tego od Pana Boga. Jako mały chłopak bardzo lubił chodzić do kościoła, a to, co miał bardzo piękne, to że przychodził do świątyni wcześniej niż inni.