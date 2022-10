Zbigniew Ziobro zagraża polskiej demokracji? "Jest mściwy i nie ma skrupułów"

Kiedy rozmawiałam z otoczeniem Ziobry, słyszałam uspokajające głosy, że to tylko gra na budowanie pozycji politycznej, a gdy Ziobro ją sobie zapewni, powróci na dawne, centrowe stanowisko w kwestiach UE. Niestety, nie mogę się z tym zgodzić. Propaganda wymierzona przeciwko Unii zaczyna rozbudzać w Polsce antyunijne nastroje. Na razie wciąż głosi je tylko mała grupa, ale to grupa bardzo głośna i aktywna na scenie politycznej. A to właśnie Ziobro daje jej tlen. Ta nieodpowiedzialna gra może skończyć się tak jak w Wielkiej Brytanii, gdzie początkowo zupełnie marginalne głosy małej partyjki koniec końców doprowadziły do Brexitu. Jestem pewna, że Ziobro widzi takie zagrożenie, ale jednocześnie wie, że to dziś dla niego jedyna droga do budowania pozycji politycznej. Dzisiejszego Ziobrę wykreował Kaczyński, bo gdyby przyjął go z powrotem do PiS, Ziobro nie obrałby ostrego, antyunijnego kursu.