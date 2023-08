Zaskakujący zwrot. Psychodeliki dla niektórych stają się wybawieniem

Jednak słuchając audiobooka "Czy psychodeliki uratują świat?" dostępnego w zasobach Audioteki, nie ominą nas pytania o bezpieczeństwo zażywania tych substancji. Wielu naukowców, z którymi rozmawiał Lorenc, podkreślało, że istnieje potrzeba zmian legislacyjnych, umożliwiających szersze badanie psychodelików. Na to zwracają obecnie też uwagę australijscy badacze, których zdaniem nie ma jeszcze wystarczającej ilości dowodów na to, by psylocybina i MDMA mogły być bezpiecznie wdrażane w leczeniu. Zaznaczam, że substancje te nie są dostępne do prywatnego użytku. W wielu przypadkach ich stosowanie pod opieką lekarza wspomagane jest tradycyjną psychoterapią.