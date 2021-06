Zaplanował z kochanką morderstwo żony. Zdradził go SMS

Tak długo dawała sobie radę bez partnera, a poza tym z mężczyznami miała tylko złe doświadczenia. "Na co powinna pani uważać przy kolejnym mężczyźnie?". Pani Kniebach się roześmiała. "Jeśli powie mi, że jego żona mi grozi, to natychmiast znikam. Przysięgam. Dobrze wiem, co wynika z takich sytuacji. Nie chcę rozbić kolejnego małżeństwa. A więc taki kandydat musiałby być singlem. Stałam się bardzo nieufna. I chciałabym pracować w butiku albo w czymś takim. Moda sprawia mi przyjemność i chętnie obcuję z ludźmi. Mogłabym też pracować nieodpłatnie. Mam wiele do naprawienia". Jak zapewniła, z zakładu karnego typu otwartego chciałaby poszukać pracy i powoli stworzyć sobie normalne życie.