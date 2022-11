Żadne objawy się nie zgadzały. Dopiero po 40-tce odkryła powód swojego zachowania

Chcę wyznać szczerą prawdę, więc przed kolejną wizytą tworzę listę problemów, żeby o niczym nie zapomnieć: Jestem kimś, kto za bardzo wierzy w słowa. Nie wychwytuję podtekstu. Nie pojmuję, że ludzie mogą kłamać. Kiedy mówię, słowa upadają na podłogę i tam pozostają. Ogromna bezsilność, że nie udaje mi się być zrozumianą. Często złoszczę się na ludzi, bo nie rozumieją, o co mi chodzi. Utrzymuję kontakt z większą liczbą osób, niż pozwalają mi na to siły. Lubię długo rozmawiać o jednej rzeczy, nie przepadam za pogawędkami, podczas których szybko przeskakuje się z tematu na temat. Trudności z kontaktem wzrokowym. Trudności we współpracy, ponieważ nikt nie myśli tak jak ja. Niecierpliwi mnie powolność innych. Nie lubię się powtarzać. Przecież już powiedziałam to, co miałam do powiedzenia, to powinno wystarczyć.