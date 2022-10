Z wizytą u Putina. Te odwiedziny zmieniły wszystko, Chan stracił władzę

Z Donaldem Trumpem Pakistańczyk jeszcze jakoś się dogadywał. Łączyła ich wspólna przeszłość w show-biznesie, temperament i upodobanie do populizmu. Pakistańskiemu premierowi odpowiadało także to, że Trump jako amerykański prezydent występował przeciwko pakistańskim generałom, którzy uważali się za politycznych wierzycieli Imrana Chana i próbowali go ubezwłasnowolnić. Ale odkąd do Białego Domu wprowadził się Joe Biden, żadnej przyjaźni być nie mogło. Kiedy latem 2021 roku ostatni amerykańscy żołnierze wyjechali z Afganistanu, a do Kabulu wkroczyli talibowie, Imran Chan gratulował im wygranej, a stosunki z Ameryką określił jako "okropne".