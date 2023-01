Z ulicy trafił na salony. Polak zachwyca publiczność z całego świata

Uliczni muzycy tworzyli zgraną grupę, wymienialiśmy się wrażeniami i nieraz spędzaliśmy wspólnie czas do późnego wieczora. Niektórzy pracowali w Operze Kameralnej, której zespół wybierał się na gościnne występy do Japonii. Koledzy radzili, bym również ubiegał się tam o angaż. Skorzystałem z tych rad, jednak już po powrocie do Polski otrzymałem odmowę. Nie zmartwiło mnie to jakoś szczególnie, liczyło się przede wszystkim to, że zebrałem niezbędne doświadczenia. Nie żałuję ani jednej nuty zaśpiewanej na wolnym powietrzu. Dzisiaj traktuję ten epizod w stolicy Austrii jako małe, ale ważne preludium do kariery. Uliczne występy planowałem zawsze w taki sposób, by wieczorami móc chodzić na przedstawienia do Opery Wiedeńskiej, o czym moi polscy nauczyciele mogli co najwyżej pomarzyć. Mnie samemu zaś nawet przez myśl nie przeszło, że trzydzieści lat później zostanę w tym gmachu uhonorowany zaszczytnym tytułem Kammersänger, przyznawanym wybitnym śpiewakom.