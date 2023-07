"Yakari – 14. Lot kruków": Ludzka marionetka w ptasich szponach [RECENZJA]

Już na początku komiksu możemy się przekonać, że niektórzy Indianie są prawdziwymi oryginałami. I tak dla Powolnego Łosia linia prosta nie jest najkrótszą drogą łączącą dwa punkty na prerii i często sprawia on wrażenie, jakby nie do końca wiedział, dokąd niosą go nogi. Z kolei Zaspane Oko całe dnie spędza drzemiąc i paląc fajkę, a chyba mało kto widział go stojącego.