Wykłady lubelskie o estetyce

Prezentowana książka ma długą historię. Pierwsze wersje rękopisów powstawały już w latach sześćdziesiątych, kiedy Władysław Stróżewski wykładał estetykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Późniejsza droga naukowa Profesora zaowocowała wieloma nowymi dziełami i publikacjami nie tylko z estetyki, ale także z aksjologii i ontologii. Wykłady lubelskie z estetyki czekały na swoją kolej aż do roku 2016 – dzięki pomocy Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji i pani prof. Marcie Kudelskiej ukazują się wreszcie drukiem. W tej książce poznajemy nie tylko podstawy metodologii filozofii sztuki i estetyki, lecz również zgłębiamy klasyczny typ uprawiania filozofii Piękna, z której w Polsce i na świecie znany jest Władysław Stróżewski. Klasyczna filozofia to operowanie pojęciem, abstrakcją, a czasem ideą, nauka myślenia o zasadach, w których rzadko zdarza się odniesienie do partykularnych zjawisk świata zmysłowego. W odniesieniu do sztuki prof. Stróżewski sięga po metodę hermeneutyczną i zdradza wielkie zamiłowanie do tradycji platońskiej. Słuszne wydawało się nam, by książkę tę wzbogacić próbą praktycznego zastosowania filozofii Władysława Stróżewskiego, a zadania tego podjął się uczeń Profesora, polski artysta malarz, ale też filozof, prof. Paweł Taranczewski. W obecnej formie książka stać się ma podręcznikiem klasycznej estetyki.

Redaktor naukowy dr Paulina Tendera