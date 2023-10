Wybory 2023. Józef Hen przy urnie wyborczej. Ma 99 lat i 11 miesięcy

- Jeszcze kilkadziesiąt lat temu dziwiłem się, że wciąż żyję. Potem myślałem, że będę żyć ze 30 lat, potem - no, może 70. W 1944 r., w Uzbekistanie, zatrzymał mnie taki wróżbiarz brodaty z księgą, w księdze dłonie, linie dłoni. "W ciągu miesiąca będziesz w podróży, która wszystko zmieni" - co się sprawdziło. "Będziesz robił to, co chcesz. Będziesz żył…". I tu mu przerwałem: "Stop, nie chcę wiedzieć". [...] Ciągle nie mam ochoty umierać, pożyję sobie jeszcze troszkę, jeśli pani pozwoli - zwrócił się do Donaty Subbotko, która przeprowadzała z nim wywiad dla "Gazety Wyborczej".