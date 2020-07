Wybory 2020: Szczygieł nagrał "donos" do Unii Europejskiej. "Nasz kraj mentalnie stał się zakładem karnym"

Na Facebooku Mariusza Szczygła pojawiło się ważne wideo. Reporter, laureat Nike i autor takich książek jak " Gottland " czy "Nie ma", został poproszony przez związek zawodowy pracowników instytucji Unii Europejskiej PluraList o to, aby opowiedział, jak w Polsce mają się prawa człowieka.

PluraList regularnie zwraca się z tym pytaniem do różnych osób ze wspólnoty, a następnie przekazuje nagrania posłom UE.

"Powiedziałem więc o tym, co się u nas ostatnio stało pod patronatem prezydenta RP" – pisze dziennikarz na swoim Facebooku.

Spór o słowa prezydenta nt. LGBT. Rafał Bochenek: "sensem tej ideologii jest relatywizm seksualny"

"Wiele mnie to kosztowało, co może nawet być słychać" – dodaje Szczygieł. Istotnie, trwające bez mała 4 minuty nagranie bynajmniej nie nastraja optymistycznie.

- W ostatnim czasie w Polsce wiele osób ma poczucie, że zostały wykluczone. Wykluczone ze społeczeństwa, wykluczone ze swojego narodu. Prawo i Sprawiedliwość, kiedy dochodziło do władzy, powiedziało tym, którzy czują się wykluczeni, ludziom najsłabszym […], "przywracamy wam godność". A jednocześnie samo zaczęło wykluczać - zaczyna Szczygieł.

Oczywiście chodzi o przemówienie kandydata na prezydenta w Brzegu, w którym powiedział, że LGBT to nie ludzie, a ideologia .

W swoim nagraniu Mariusz Szczygieł zauważa też, że przemoc zaczyna się od języka. Podaje przykład prześladowanych nieheteronormatywnych nastolatków, którzy często mają tylko dwa wyjścia: narkotyki lub samobójstwo. I dodaje: to się niestety w Polsce dzieje.

- To, co przed chwilą powiedziałem, rządzące elity uważają za donos. Każdy, kto w Brukseli opowiada o tym, co się u nas dzieje, skarży się na Polskę, dopuszcza się "narodowej zdrady".