Wstrząsające wyznanie Joanny Kurowskiej. Wspomina śmierć dziecka, brata i męża

"Kiedy choroba zaczęła postępować, ból był nie do wyobrażenia. Myślę, że Grzegorz się zakochał, bo zobaczył we mnie coś, czego mu brakowało: jakąś afirmację życia, to, że biegam szczęśliwa nie tylko, kiedy świeci słońce, ale też kiedy pada deszcz. Kocham życie i wszelkie jego przejawy, jestem kwintesencją radości życia. Może miał nadzieję, że go tym zarażę i wtedy spłynie na niego ukojenie? Niestety to tak nie działa" – opisuje.