Przerażające zdjęcia. "Nie mam odwagi powiedzieć im prawdy"

Od początku lutego w Birmie trwają cywilne protesty wobec dyktatury wojskowej. Jak pisze na swoim Facebooku Grzegorz Stern, autor reportażu "Borderline. Dwanaście podróży do Birmy", tylko w niedzielę 14 marca, zastrzelonych zostało co najmniej 39 demonstrantów. Ludzie, którzy w codziennych protestach narażają swoje życie, domagają się ustąpienia junty, która przejęła władzę w wyniku zamachu stanu.

Zamach stanu w Mjanmie (Birmie). Transportery opancerzone na ulicach

Grzegorz Stern nie ma złudzeń. "Piszą do mnie przyjaciele z Birmy, pytają, kiedy ktoś przyjdzie im z pomocą i nie mam odwagi powiedzieć im prawdy. Stany Zjednoczone i Unia Europejska wyraziły głębokie zaniepokojenie mordami na bezbronnych cywilach i wezwały do przywrócenia demokracji, Chiny i Indie uznają protesty za wewnętrzną sprawą Birmy, ASEAN, czyli Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, którego Birma jest członkiem, nie zdobyło się nawet na wspólny komunikat" - tłumaczy reportażysta.

Pisarz i podróżnik jest zrozpaczony tamtejszą sytuacją, która jego zdaniem wskazuje też na kondycję naszego świata : "W Birmie wraca stare, wraca dyktatura generałów, i właściwie nie bardzo wiadomo, do kogo mieć o to pretensje, może najbardziej o to, jak ten świat jest poukładany. Tak jest, bardzo to smutne." Czy ma rację?