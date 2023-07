Włoski minister wystawił się na pośmiewisko. Prowadząca wbiła mu szpilę

Przyznawana od 1947 r. Strega Prize jest najbardziej prestiżową nagrodą literacką we Włoszech. O jej zdobycie może się ubiegać każdy pisarz, niezależnie od narodowości, pod warunkiem, że jego książka (proza) została napisana w języku włoskim. W tym roku Strega Prize otrzymała pośmiertnie Ada D'Adamo (zmarła 1 kwietnia) za powieść "Come d'aria". Ale nie to wzbudziło zainteresowanie światowych mediów po uroczystej gali.