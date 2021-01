Witkowski o Piasku i Nergalu: "nie należy mieszać tych dwóch gatunków"

To była zdecydowanie najgłośniejsza impreza od początku roku. Choć domówka zapowiadała się skromnie, okrągłe urodziny Andrzeja "Piaska" Piasecznego na pewno zostaną na długo zapamiętane, nie tylko przez jego uczestników. Wśród nich obecni byli m.in. manager muzyka i znajomi z branży. Adam "Nergal" Darski nagrał część imprezy telefonem i wrzucił relację do sieci. Temat szybko podchwyciły media. Dla jednych sprawa zrobiła się poważna, dla innych niesmaczna, zwłaszcza gdy TVP wydało oficjalne oświadczenie potępiające zachowanie Pisaka i poddające w wątpliwość ich dalszą współpracę.

Autor "Lubiewa" zanim stanął w obronie Andrzeja Piasecznego, zobrazował w charakterystyczny sposób piosenkarza, którego określił jako człowieka w typie "marzenia teściowej". - To, co najbardziej by się podobało waszej mamie: krótkie włosy, niekontrowersyjny, zero tatuaży i można mu zaufać - opowiadał Witkowski, który kupił by od niego nawet margarynę.