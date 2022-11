Witalij Kliczko: "Nie pozwolimy Putinowi ukraść świąt"

Serhij Kowalenko, szef firmy energetycznej Yasno, dostarczającej prąd do Kijowa, napisał: "Choinka sylwestrowa w stolicy Ukrainy zostanie w tym roku zainstalowana bez świątecznych iluminacji. Pracownicy z zadowoleniem przyjęli decyzję władz miasta, by w tym roku oszczędzać prąd i postawić choinkę bez iluminacji i girland. My, elektrycy, naprawdę nie mamy na to czasu. Wszyscy razem pracujemy 24 godziny na dobę, aby uniemożliwić wrogowi odcięcie miasta od prądu. Brak iluminacji choinki oznacza mniejsze obciążenie sieci".