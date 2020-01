"Wiedźmin". Wielki sukces Andrzeja Sapkowskiego w USA. Należy mu się jak mało komu

Nie tylko "Wiedźmin" Netfliksa robi szał za oceanem. Książka Andrzeja Sapkowskiego bije rekordy popularności, a pisarz depcze po piętach Stephenowi Kingowi.

Jednak na tym nie koniec. Zbiór opowiadań "Ostatnie życzenie", stanowiące wstęp do cyklu o wiedźminie Geralcie, zadebiutował właśnie na 4. miejscu bestsellerów prestiżowego zestawienia "The New York Timesa" w kategorii fikcja.