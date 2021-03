W TVP wyśmiewali osoby niebinarne. Bralczyk komentuje

Zobacz: Burza wokół Margot. "To wulgarny mężczyzna"

- Poza środowiskiem trans i pewnymi osobami queerowymi muszę jednak użyć któregoś ze znanych zaimków. Skutkiem czego ludzie myślą, że skoro używam żeńskich form to jestem kobietą, albo (co ciekawe) crossdresserem (nazywają mnie, używając przestarzałego słownictwa, "transwestytą"). A jak używam męskich, to jestem w ich oczach mężczyzną. Później mają zagwozdkę, "no bo jak to jest, że używa męskich form, ale nie jest mężczyzną?" Tak samo: "Jak może nie być kobietą, skoro mówi o sobie w rodzaju żeńskim?", ugh - tłumaczy językowe trudności, z którymi boryka się na co dzień osoba niebinarna.

- Czy wprowadzać jakoś dodatkowy rodzaj gramatyczny? Uważam, że nie. Że to nie jest w języku potrzebne. Jeżeli razi kogoś określenie męskie czy żeńskie w liczbie pojedynczej, to może stosować neutrum - "ono". Co prawda my akurat traktujemy "to" jako często nieosobowe, ale przecież mamy rodzaj nijaki w odniesieniu do chłopięcia, czy dziewczęcia. Mówimy "to" dziecko, "to" dziewczę" i to jest rodzaj nijaki. Dlatego rodzaj nijaki może być teoretycznie zastosowany w odniesieniu do osób, które są niebinarne.