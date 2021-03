Zrównał homoseksualizm z nazizmem. Bralczyk odpowiada

Marian Kowalski jest przekonany, że homoseksualizm to ideologia. Jako dowód swoich twierdzeń przytoczył słowa "komunizm" i "nazizm", które mają taką samą końcówkę słowotwórczą. Jego wypowiedź zacytowało na Twitterze Polskie Radio 24, które dodało jeszcze, że w ten sposób "próbuje się tylnymi drzwiami wprowadzić barwy ochronne. Ale to się nie uda".

Językoznawcze kompetencje byłego wiceprezesa Ruchu Narodowego nie wzbudziły zaufania internautów. Sieć zlała fala uszczypliwych komentarzy. Większość osób zauważyła, że tak samo jak "homoseksualizm" zbudowane jest słowo " heteroseksualizm " (innymi słowy między podejściem do orientacji seksualnej nie powinno być większej równicy).

Zobacz: Perwersyjny przewodnik po ideologiach (2013)

Inny prześcigali się poszukiwaniu słów zakończonych na -izm, które mogłyby być komentarzem do wypowiedzi. Zarzucając przy tym politykowi, nie tylko "nacjonalizm", ale i "kretynizm". My o komentarz językoznawczy postanowiliśmy poprosić eksperta. Jak powiedział nam profesor Jerzy Bralczyk, argumentacja Mariana Kowalskiego w tej sprawie to daleko idące uproszczenie.