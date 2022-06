W obozie koncentracyjnym były głodzone i bite. Trzymały się razem, marzyły o miłości

"Jest we mnie tylko zimno i głód", pisze Danusia o sobie w obozie. Koszt dziennego posiłku dla więźnia to około 0,30 reichsmarki, to daje od około 800 do 1000 kalorii. Do picia więźniowie dostają jedynie trochę zaparzonej mięty, herbaty albo innych ziółek, czasami "berlaj". Jest to zbyt mało, by ugasić codzienne pragnienie. Obozowe jedzenie to trochę zupy, czyli wody zagotowanej z jarmużem, brukwią albo zgniłymi warzywami, pajda chleba na kolację. Cukier pojawiał się niezwykle rzadko do porannego napoju. Między kwietniem 1943 roku a kwietniem 1944 roku nie wydano go ani razu.