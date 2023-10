"W mroku podziemi" i "Nibylandia: Tu żyją potwory!" - recenzja gier książkowych wyd. Muduko

Jak wspomniałem wcześniej, "Nibylandia. Tu żyją potwory!" to gra raczej dla doświadczonych/świadomych odbiorców, którym niestraszne poznawanie bardziej złożonych zasad przed przystąpieniem do właściwej rozgrywki/lektury. Co prawda część z nich można całkowicie pominąć (np. te związane z walką), co znacząco przyspiesza i upraszcza zabawę. Grunt, że można dostosować zabawę do własnych potrzeb i preferencji.