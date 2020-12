Vincent V. Severski: "Kula, trucizna i sztylet to nie są podstawowe narzędzia pracy oficerów wywiadu"

Vincent V. Severski, były funkcjonariusz Agencji Wywiadu, skomentował dla WP sprawę otrucia rosyjskiego prawnika Aleksieja Nawalnego. Jego zdaniem do tego zadania wyznaczono specjalnie przeszkolonych ludzi FSB, a ich umiejętności mogą znacznie wykraczać poza te podstawowe. - Licencja na zabijanie to jest przenośnia. Te wywiady, które realizują najtrudniejsze zadania w rejonach konfliktów zbrojnych, czy rzeczywiście mają do wykonania zadania ważne dla bezpieczeństwa państwa, oczywiście posiadają takie możliwości. Oficerowie wywiadu też potrafią posługiwać się bronią. Natomiast od realizacji zadań takich ekstremalnych są specjalne jednostki - mówił w programie Wirtualnej Polski "Newsroom". Dodał, że polscy agenci po odpowiednim szkoleniu też by sobie poradzili w trudnych sytuacjach.

