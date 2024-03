Unikanie komornika i duże podwyżki. Dyrektor teatru reaguje na zarzuty

Do zarzutów o podjęcie współpracy z Fundacją Scytia nie odwołał się on wprost. Zaznaczył jedynie, że w czasie pandemii był to jedyny podmiot, który realizował transmisje spektakli na żywo, i pochwalił się wyróżnieniami i rozwojem w tym zakresie. Z kolei pieniądze, które zniknęły z lokat teatru, zostały przeznaczone na bieżące wydatki instytucji dotkniętej konsekwencjami pandemii. "Przychody Teatru ze sprzedaży spadły diametralnie, w 2020 spadek o 62 proc., a w 2021 spadek o 40 proc. (w porównaniu do przychodów z 2019 r.)", napisał Klynstra-Komarnicki.