Ukradli nagrodę literacką. Usiłowali też oszukać Olgę Tokarczuk

Brytyjski magazyn branżowy "The Bookseller" ujawnił, że organizatorzy nagrody literackiej Folio dali się oszukać przez "wyrafinowanych cyberprzestępców". Oszuści podszyli się pod Valerię Luiselli. Meksykańska pisarka za swoją powieść "Archiwum zaginionych dzieci" otrzymała od nich 30 tys. funtów.

To nie pierwszy przypadek, gdy oszuści usiłowali przejąć nagrodę literacką. Rzecznik nagrody Bailliego Gifforda potwierdził, że była ona również celem w listopadzie, ale żadne fundusze nie zostały wypłacone.

Rzecznik nagrody poetyckiej Forward również potwierdził, że była one celem oszustów. Przestępcy próbowali udawać Caroline Bird, zdobywczynię nagrody w wysokości 10 tys. funtów. Wówczas próba kradzieży została zgłoszona do brytyjskiego centrum cyberprzestępczości Action Fraud i PayPal, a inni organizatorzy konkursów poetyckich zostali poproszeni o czujność.

Bardziej skomplikowana sytuacja miała miejsce w przypadku Olgi Tokarczuk. Jej tłumaczka wyznała na Twitterze, że gdy otrzymała nagrodę Bookera za "Biegunów" oszuści usiłowali przejąć całą korespondencję: "Wysyłali maile do Olgi Tokarczuk, podając się za mnie, do mnie jako agent Olgi i do agenta jako wszyscy". Na szczęście przekręt się nie udał.