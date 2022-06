Oszukali wszystkich? Mróz zabrał głos

Mróz potwierdził tym samym słowa Katarzyny Bondy, która w wywiadzie dla Plajady powiedziała: "Zupełnie nie miałam pojęcia, że nasz związek odbije się takim echem. Byłam tym szczerze zaskoczona. To było niesamowite, bo ludzie nam kibicowali, pytali ciągle o wspólną książkę. A ja się straszliwie zakochałam, patrzyłam przez różowe okulary i nie myślałam o żadnych konsekwencjach. Choć oczywiście pojawił się też hejt. Bolesne było to, jak na nasz związek reagowali koledzy po fachu. A my przecież nie zrobiliśmy nic złego. Wszystko, co mówiliśmy, było prawdą. Oboje tak czuliśmy".