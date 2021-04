Ubongo Trigo i Bits – małe wersje planszowych hitów

Ubongo Trigo

"Ubongo Trigo" to kolejna wersja hitu Rejchtmana, która została zaprojektowana jako gra idealna do zabrania w podróż. Niewielkie pudełko kryje zestaw niezbędnych komponentów, które można szybko przygotować do rozgrywki trwającej ok. 20 minut. O co w tym chodzi?